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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.

Maribor kentindeki Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanan mücadelede VakıfBank, 25-13, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla VakıfBank, ilk galibiyetini aldı. Slovenya temsilcisi ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

Slovenya, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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