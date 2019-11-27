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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
6 saat önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:42 Kaynak: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Slovenya'nın Nova KBM Branik ekibini 3-0 yendi.
Maribor kentindeki Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanan mücadelede VakıfBank, 25-13, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla VakıfBank, ilk galibiyetini aldı. Slovenya temsilcisi ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
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