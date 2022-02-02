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CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1 - Son Dakika

CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1

02.02.2022 20:38
CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1

Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında sahasında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-1 mağlup etti.

Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında sahasında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) 14 sayıyla Türk Hava Yolları takımının smaçörü Madison Kingdon seçildi.

Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 15 Şubat Salı günü deplasmanda Çekya'nın VK Dukla Liberec takımına konuk olacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Nurper Özbar (Türkiye)

Türk Hava Yolları: Şeyma, Dixon, Carlini, Orthmann, Aslı, Van Ryk, Ceren (L) (Ada, Kingdon, Polen, İrem)

Igor Gorgonzola Novara: Washington, Hancock, Bosetti, Chirichella, Montibeller, Daalderop, Imperiali (L) (D'odorico, Battistoni)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 25-16

Süre: 1 saat 49 dakika (28, 25, 29, 27)

(İHA)

CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1
CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1
CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1

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Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi, Burhan Felek, Hırvatistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: CEV Şampiyonlar Ligi: Türk Hava Yolları: 3 - Igor Gorgonzola Novara: 1 - Son Dakika
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