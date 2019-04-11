Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi Yarı Finali

Salon: Igor Gorgonzola
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre
), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek
)
Igor Gorgonzola: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini (Camera, Nizetich, Sansonna, Bici, Zannoni)
VakıfBank: Cansu Özbay
, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra Çalışkan
(Hatice Gizem Örge
, Ayça Aykaç
, Buket Gülübay
, Di Iulio, Ebrar Karakurt
)
Setler: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25, 16-14
Süre: 125 dakika (26, 28, 24, 27, 20)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, İtalya
temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenmesine rağmen elendi.
Rakibine ilk maçta 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, rövanş mücadelesinin sonunda oynanan altın seti 16-14 kaybetti ve organizasyona veda etti.