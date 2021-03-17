Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali

17.03.2021 22:37
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman)Unet e-work Busto Arsizio:...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic ( Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman)

Unet e-work Busto Arsizio: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Piccinini)

Setler: 25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15

Süre: 106 dakika (23, 20, 24, 19, 20)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımına 3-2 yenildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9. yarı finalini oynayan sarı-siyahlıların, bu sonuçla turnuvadaki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi, Kübra Akman, Ayça Aykaç, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali - Son Dakika Spor


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