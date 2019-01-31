Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

44 dakika önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak.

Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri, System.String[]
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu müsabakaları Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Öte yandan 2020 yılının ocak ayında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Avrupa Kıta Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olan ülke de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu (Polonya): Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland

B Grubu (Çin): Çin, Türkiye, Almanya, Çekya

C Grubu (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak): ABD, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan

D Grubu (Brezilya): Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan

E Grubu (Rusya): Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika

F Grubu (İtalya): İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:34 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çinli Şarkıcı Şanlıurfa'da Sıra Gecesinde Halay Çekti Süper Ligde 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

İtalyan Basını, Fenerbahçe'nin Empoli Forması Giyen Miha Zajc'ı Transfer Ettiğini Yazdı Nantes Taraftarı Emiliano Sala'yı Unutmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]