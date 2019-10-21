Son Dakika Haberleri: Voleybol kız voleybol takımından Mehmetçiğe selam
Son Dakika Spor Voleybol kız voleybol takımından Mehmetçiğe selam

Voleybol kız voleybol takımından Mehmetçiğe selam

1 saat önce

Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı, rakibi Elit Akdeniz GSK B Takımını 3-0 mağlup etti.

Voleybol kız voleybol takımından Mehmetçiğe selam, System.String[]

Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı, rakibi Elit Akdeniz GSK B Takımını 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda filenin yıldızları, kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.


Antalya Midi Voleybol İl Şampiyonası, C Grubundaki ilk maçında Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı, Elit Akdeniz GSK B Takımı ile karşı karşıya geldi. Kepez Turgut Özal Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonundaki karşılaşmada Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı rakibini 3-0 mağlup etti. Filenin genç yıldızları, galibiyet skorunu Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize armağan etti. Galibiyeti asker selamı vererek kutlayan filenin genç yıldızları, "Gönlümüz ve dualarımız sizlerle" diyerek, Mehmetçiğe selam gönderdiler. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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