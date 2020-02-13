Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona ererken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu.

Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası sona ererken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu.


Söğüt Spor Salonu'ndan oynanan Voleybol Küçük Kızlar Kategorisi İl Şampiyonası final maçında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ile Söğütspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-1 kazanana Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvanın şampiyonu oldu. Turnada Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü B takımı üçüncü, Bilecik Edebalispor Kulübü dördüncü tamamladı.


" Artık hedefimiz Türkiye Şampiyonasına hazırlanmak"


Maç sonunda bir açıklama yapan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Takım Antrenörü Mustafa Türkmen, Türkiye Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında Bilecik'i temsil edeceklerini belirterek, "Resmi müsabakalarımızın yanı sıra hazırlık müsabakaları ve antrenmanlarımızda devam ediyor. Katıldığımız iki kategoride şampiyon olduk. Artık hedefimiz gruplara hazırlanmak" dedi.


Takım kaptanı Sayra Metin ise, yoğun bir çalışma temposu sonucunda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye Şampiyonası grupları. Orada da elimizden gelen mücadeleyi sergileyip ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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