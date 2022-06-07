Dünya genelinde hemen hemen her ülkede popüler olan voleybol hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, voleybol kuralları nelerdir ve plaj voleybolu kuralları nedir merak ediliyor. Voleybol nasıl oynanır ve voleybol kuralları madde halinde haberimizde yer alıyor. Voleybol servis kuralları nasıl uygulanır araştırılıyor. Altışar oyuncudan oluşan iki takımın karşı karşıya oynadığı spor dalıdır. Voleybol oyun kuralları neler? Voleybol kuralları nelerdir? Plaj voleybolu kuralları nedir? Voleybol nasıl oynanır? Voleybol kuralları madde halinde! Detaylar haberimizdedir…

VOLEYBOL KURALLARI NELERDİR?

Oyun alanı, 18x9 m2 ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her yönde en az 3 m genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir. Oyun sahasının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu, oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m yüksekliğinde olmalıdır. Sahayı çevreleyen çizgiler 5 cm kalınlığındadır.

Sahanın yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olmalıdır. Oyuncular için sakatlanmaya yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması yasaktır. FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında sadece tahta veya sentetik bir yüzeyin kullanılmasına izin verilir. Bu yüzey daha önce FIVB tarafından onaylanmış olmalıdır. Kapalı salonlarda oyun alanının yüzeyi açık renkte olmalıdır. FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında çizgiler için beyaz, oyun alanı ve serbest bölge için farklı renkler kullanılmalıdır. Açık hava sahalarında drenaj amacıyla her metre için 5 mm lik bir eğime müsaade edilir. Saha çizgilerinin sert bir maddeden oluşturulması yasaktır.

VOLEYBOL KURALLARI MADDE HALİNDE

Voleybol topu: Top, içinde lastik veya benzeri bir maddeden bir kesenin bulunduğu esnek deri ya da sentetik deriden yapılmış ve küresel şekildedir. Tek bir açık renk ya da renk kombinasyonu kullanılabilir. Uluslararası resmi müsabakalarda kullanılan topların sentetik deri maddesinin ya da renk kombinasyonlarının FIVB standartlarına uyması gereklidir. Yasaklı malzemeler: Herhangi bir sakatlığa sebep olacak veya rakibe oranla avantaj sağlayacak her türlü eşya yasaktır. Oyuncular gözlük veya lens takabilir ancak sorumluluk oyuncunun kendisine aittir. Kaptanlar: Kaptanlar kendi takımlarından sorumludurlar. Maç öncesi ve sonrası takım cetvelini imzalar ve kurada takımını temsil eder. Sayı kazanmak: Bir takım 3 şekilde sayı elde edebilir: Rakip sahanın zeminine top temas ettiği zaman, rakip takımın bir hatası sonucu (oyun kurallarına aykırı bir davranış yapılması) veya rakip takım herhangi bir ihtar (uyarı) aldığında. Setler: Bir takım en az 2 sayı farkla 25 sayıda olduğu zaman seti kazanmış olur. 24-25 olduğu durumlarda set 2 sayı fark oluşana kadar devam eder. Üç set alan takım maçı kazanmış olur. 2-2'lik durum eşitliğinde beşinci set oynanır. Beşinci set 2 sayı farkı kuralıyla birlikte 15 sayı üzerinden oynanır. Saha seçimi ve ilk servisi atacak takımın seçilmesi: Oyunun başında başhakem tarafından kura atışı yapılır. Bu şekilde saha ve ilk servisi atacak takım belirlenir. Kurayı kazanan takımın iki seçeneği vardır: Ya ilk servisi kullanmayı seçer ya da sahayı seçer. İlk servisi kullanacak takım filede ilk ısınacak takımdır. Oyundaki Oyuncu Sayısı: Her takımın oyunda altı oyuncusu bulunur. Dönüşler: Dönüşteki sıra başlangıç dizilişi ile başlanır. Set bitene kadar ve oyuncuların pozisyonları ile kontrol edilir. Bir takım servis karşılıyorsa, eğer servis atma hakkı kazanırsa o takımın oyuncuları saat yönünde bir pozisyon dönerler.

PLAJ VOLEYBOLU KURALLARI NEDİR?

Plaj voleybolu kumun üzerinde oynanan popüler bir takım oyunu/sporudur. Dünyanın pek çok ülkesinde kumsallarda, doğal ya da yapay kum sahada çıplak ayakla oynanır. Voleybolda bir takımda 6 kişi bulunurken plaj voleybolunda 2 kişilik takımlar karşılaşır. Her yarı sahanın boyu 8 metredir (voleybolda 9 metre). Kurallar ve düzende de farklılıklar vardır. Güney Kaliforniya'dan çıkarak tüm Dünya'da oynanan bir oyun olmuştur, sahili olmayan ülkelerde dahi oynanır, İsviçre gibi.

VOLEYBOL NASIL OYNANIR?

Voleybol, oyuncular sahada sabit yerlerde durup 3 kişi fileye yakın ve 3 kişi de savunma pozisyonunda geride durmaktadır.

Takım topa arka arkaya en fazla 3 kez vurabilme hakkına sahiptir.

Oyunda topa vücudun herhangi bir yeriyle vurmak serbesttir.

Oyuncular saat yönünde olmak üzere sürekli değişerek oynamaktadır.

VOLEYBOLDA SERVİS KURALLARI

Voleybolda servis kuralları topun havaya atıldıktan sonra el veya kol herhangi bir kısmıyla vurulmasıdır. Oyuncu sadece 1 kez topu havaya atabilir veya elinden çıkartabilir. Servis kullanan oyuncu, servis kullanımı sırasında sıçrama yaparsa sıçrama sırasında ayağı oyun alanına veya dış çizgilere temas edilmesi yasaktır. Fakat servis kullanıldıktan sonra iç saha alanına basabilir. Başhakem düdük çaldıktan en geç 8 saniye sonra oyuncunun atışı kullanması gerekiyor. Düdükten önce kullanılan servis iptal edilir.