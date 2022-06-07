Dünya genelinde hemen hemen her ülkede popüler olan voleybol hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, voleybol kuralları nelerdir ve plaj voleybolu kuralları nedir merak ediliyor. Voleybol nasıl oynanır ve voleybol kuralları madde halinde haberimizde yer alıyor. Voleybol servis kuralları nasıl uygulanır araştırılıyor. Altışar oyuncudan oluşan iki takımın karşı karşıya oynadığı spor dalıdır. Voleybol oyun kuralları neler? Voleybol kuralları nelerdir? Plaj voleybolu kuralları nedir? Voleybol nasıl oynanır? Voleybol kuralları madde halinde! Detaylar haberimizdedir…
Oyun alanı, 18x9 m2 ölçülerinde bir dikdörtgendir ve her yönde en az 3 m genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir. Oyun sahasının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu, oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m yüksekliğinde olmalıdır. Sahayı çevreleyen çizgiler 5 cm kalınlığındadır.
Sahanın yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olmalıdır. Oyuncular için sakatlanmaya yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması yasaktır. FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında sadece tahta veya sentetik bir yüzeyin kullanılmasına izin verilir. Bu yüzey daha önce FIVB tarafından onaylanmış olmalıdır. Kapalı salonlarda oyun alanının yüzeyi açık renkte olmalıdır. FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında çizgiler için beyaz, oyun alanı ve serbest bölge için farklı renkler kullanılmalıdır. Açık hava sahalarında drenaj amacıyla her metre için 5 mm lik bir eğime müsaade edilir. Saha çizgilerinin sert bir maddeden oluşturulması yasaktır.
Plaj voleybolu kumun üzerinde oynanan popüler bir takım oyunu/sporudur. Dünyanın pek çok ülkesinde kumsallarda, doğal ya da yapay kum sahada çıplak ayakla oynanır. Voleybolda bir takımda 6 kişi bulunurken plaj voleybolunda 2 kişilik takımlar karşılaşır. Her yarı sahanın boyu 8 metredir (voleybolda 9 metre). Kurallar ve düzende de farklılıklar vardır. Güney Kaliforniya'dan çıkarak tüm Dünya'da oynanan bir oyun olmuştur, sahili olmayan ülkelerde dahi oynanır, İsviçre gibi.
Voleybol, oyuncular sahada sabit yerlerde durup 3 kişi fileye yakın ve 3 kişi de savunma pozisyonunda geride durmaktadır.
Takım topa arka arkaya en fazla 3 kez vurabilme hakkına sahiptir.
Oyunda topa vücudun herhangi bir yeriyle vurmak serbesttir.
Oyuncular saat yönünde olmak üzere sürekli değişerek oynamaktadır.
Voleybolda servis kuralları topun havaya atıldıktan sonra el veya kol herhangi bir kısmıyla vurulmasıdır. Oyuncu sadece 1 kez topu havaya atabilir veya elinden çıkartabilir. Servis kullanan oyuncu, servis kullanımı sırasında sıçrama yaparsa sıçrama sırasında ayağı oyun alanına veya dış çizgilere temas edilmesi yasaktır. Fakat servis kullanıldıktan sonra iç saha alanına basabilir. Başhakem düdük çaldıktan en geç 8 saniye sonra oyuncunun atışı kullanması gerekiyor. Düdükten önce kullanılan servis iptal edilir.
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