Voleybol Kuzeyboru sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

VOLEYBOL Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kuzeyboru, ligin 13'üncü haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Gizem Tuğrul, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru, etkili hücumlarıyla ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-20 alıp, skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Son setide 25-20 alan Kuzeyboru, maçı da 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.