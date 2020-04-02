Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak - Son Dakika

Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak

6 saat önce

Almanya Kadınlar 1. Voleybol Ligi takımlarından Allianz Stuttgart'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin iptal edildiğini ve bir şampiyon belirlenmeyeceğini söyledi.

Almanya Kadınlar 1. Voleybol Ligi takımlarından Allianz Stuttgart'ta forma giyen milli voleybolcu Cansu Aydınoğulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligin iptal edildiğini ve bir şampiyon belirlenmeyeceğini söyledi.

Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra siyah-beyazlı takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediye spor, Seramiksan, İdmanocağı ve Çanakkale Belediyespor formaları giyen Cansu, sezon başında son Almanya şampiyonu Allianz Stuttgart'a transfer olmuştu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki pasör, koronavirüs sürecinin Almanya voleyboluna etkisi, Türkiye'ye döndükten sonra geçirdiği süreç ve kariyeri hakkında değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs salgınının İtalya'ya göre Almanya'da daha geç görüldüğünü belirten Cansu, "Almanya'da normal sezonun bitmesine 1 maç kalmıştı. O maçı oynadıktan sonra play-off başlayacaktı. Son maçı oynayacağımız söylenmişti ama oynanmadı. Hedefimiz ligde şampiyon olmaktı. Son maçımızı yapacağımız takım bizden 1 puan öndeydi ve şampiyonluktaki rakibimizdi. Son maçta şampiyonun belirleneceği söylendi. Ondan sonra da bir anda karar değişikliğine giderek ligler iptal edildi. Ligleri tamamen bitirdiler. Herhangi bir erteleme olmadı. Bundan sonra bir maç oynanmayacak. Herhangi bir şekilde sezonun şampiyonu olmayacak. Sezonu bitirdiler." diye konuştu.

Ligin iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye geldiğini anlatan Cansu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye uçuşların durdurulacağı söylendi. Ben de apar topar bir şekilde ilk uçakla Türkiye'ye döndüm. Almanya'da görüldüğü andan itibaren dışarı çıkmıyordum. Evin ihtiyaçlarını karşılayıp, antrenmandan eve geliyordum. Ben ne kadar dikkat etsem de takım arkadaşlarımın durumunu bilmiyordum. O yüzden Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün izole yaşamaya dikkat ettim. Yaklaşık 7 aydır ailemi görmedim, buna rağmen kendilerine bana sarılmamalarını söyledim. Kendi odamda 14 gün yaşadım. Her gün aile hekimi beni arayarak durumumu sordu. Geçtiğimiz pazar günü 14 gün doldu ve herhangi bir semptom görülmedi. Şu anda ailemle aynı ortamı paylaşıyoruz ama aramızdaki mesafeyi korumaya gayret gösteriyoruz."

Koronavirüs nedeniyle "evde kal" çağrısı yapan Cansu Aydınoğulları, "Ben evde kalabildiğim için şanslıyım. Bu şansı olan birçok insan var. Onlardan önce kendileri için, sonra da toplum bilincinde olarak başka insanların sağlığı için evde kalmalarını istiyorum. Evde kalamayan, çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız var. Onların da sosyal mesafeyi korumalarını, doktorların uyarılarını dinlemelerini, tedbirlerini almalarını öneriyorum. Herkes bu ülke için çok değerli. Herkes kendine çok dikkat etsin." şeklinde görüş belirtti.

"Her sporcunun hayali milli formayı giymektir"

Cansu, milli formayı giymenin her oyuncunun hayali olduğunu belirterek, gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli takımda yer almak için çalıştığını söyledi.

Olimpiyatların ertelenmesinin doğru olduğunu dile getiren Cansu Aydınoğulları, "Olimpiyatlarla ilgili erteleme kararı doğru. Olması gereken buydu. Liglerin ertelenmesi ve bazı yerlerde iptal edilmesi oyuncuların form durumunu etkileyecektir. Bu yüzde ertelenmesi doğru oldu. Olimpiyatlar en üst spor organizasyonu. Her sporcu orada en iyi performansını göstermek ister." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin tarihinde ikinci kez olimpiyat kotası almasının önemli bir başarı olduğunu aktaran Cansu, "Her sporcunun hayali milli formayı giymektir. Ben de birçok kez giydim. Bu çok büyük bir gurur ve çok özel bir his. Milli takımımız, olimpiyatlara katıma hakkı kazanarak çok büyük bir iş başardı. Ben de Almanya'da maçlarımızı kaçırmadan izledim. Onlarla beraber sahada yer almasam da tek yürek oldum. 2021'de olimpiyatlarda yer almak benim de hayalim. Bunun için çalışıyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ondan sonrası da olacaktır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Gelecek sezon için Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Cansu, "Sözleşmem 1 yıllıktı. Şu an ne olacağını bilmiyorum. Gündemimiz tamamen koronavirüs. Herkes can derdinde. Bu virüsü bir an önce atlatmaya bakıyoruz. Önümüzdeki sene ne olacağını bilmiyorum. Bir an önce şundan kurtulalım, ondan sonrası aydınlık diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak

Koronavirüs, voleybol, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:15 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Didem Arslan Yılmaz'dan eleştirilere yanıt gecikmedi: Hiç eyvallahım yok, hadi başka kapıya Didem Arslan Yılmaz'dan eleştirilere yanıt gecikmedi: Hiç eyvallahım yok, hadi başka kapıya         
21:04
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim         
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 21:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol ligini iptal eden Almanya'da şampiyon çıkmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]