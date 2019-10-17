Son Dakika Haberleri: Voleybol maçına davetlisiniz
Son Dakika Güncel Voleybol maçına davetlisiniz

Voleybol maçına davetlisiniz

33 dakika önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Konya Gezlevi Spor müsabakası için taraftarları maça davet etti.

Voleybol maçına davetlisiniz, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Konya Gezlevi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor müsabakası için taraftarları maça davet etti.


2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımı pazar günü kendi evinde saat 13: 00'te Konya Gezlevi Spor ile karşılaşacak.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da takıma destek vereceklerini söyleyen ve taraftarları maça davet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birlik ve beraberlikle Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının güzel yerlere gelmesini istiyorsak takımımıza sahip çıkalım. Güzel bir takım kuruldu. Pazar günü stadı doldurarak takımımıza destek verelim. Tüm voleybol severleri ve taraftarları desteğe davet ediyoruz." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, voleybol, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı
Süleyman Soylu: Asker selamı veren futbolcularımızı soruşturuyorlar, çok paniklemişler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mike Pence arasındaki kritik görüşme başladı Suriye'de YPG'ye ait Hummer zırhlısı ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:16:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol maçına davetlisiniz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]