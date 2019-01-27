Son Dakika Haberleri: Voleybol Maçında Evlilik Teklifi

Voleybol Maçında Evlilik Teklifi

10 dakika önce

KAYSERİ'de oynanan voleybol maçında salon görevlisi olan Buğra Akar (26) müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşı Huri Nur Dal'a (22) evlenme teklifinde bulundu.

Voleybol Maçında Evlilik Teklifi, System.String[]
KAYSERİ'de oynanan voleybol maçında salon görevlisi olan Buğra Akar (26) müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşı Huri Nur Dal'a (22) evlenme teklifinde bulundu.

Türkiye Voleybol 2'nci Lig Bayanlar müsabakasında Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Konya Ereğli Gençlik Merkezi ile karşılaştı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası mikrofonu eline alan saha görevlisi Buğra Akar müsabakayı izlemeye gelen OSB Teknik Koleji'nde muhasebe biriminde çalışan kız arkadaşı Huri Nur Dal'a evlenme teklifinde bulundu.

Tribünde kendisine edilen teklif üzerine şaşkınlık yaşayan Huri Nur Dal sahaya indi. Teklifi kabul eden Huri Nur Dal gözyaşlarını tutamadı. Buğra Akar, "Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un galibiyetinin üzerine bir mutluluk daha yaşatmak istedim. Maçı kazanmamızın ardından gönlümün efendisine herkesin şahitliğinde evlenme teklifini ettim. Kabul etti, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Herkese teşekkür ederim" dedi. Huri Nur Dal, ise, takıma destek amaçlı salona geldiğini söyleyerek, "Tekliften hiç haberim yoktu. Hiç beklemiyordum" diye konuştu. OSB Teknik Koleji'nde çalışan Buğra Akar ve Huri Nur Dal tebrikleri kabul etti.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:55 Kaynak: DHA

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