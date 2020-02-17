Voleybol maçları sona erdi - Son Dakika
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Voleybol maçları sona erdi

17 dakika önce

Okul Sporları Voleybol Genç (A) Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

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Okul Sporları Voleybol Genç (A) Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi.


Voleybol müsabakalarında 12 ilden 10 erkek, 12 kız takımının mücadelesi sonucu Erkelerde A Grubu'nda birinci Tokat Şehit Aydoğan Spor Lisesi, ikinci Samsun Özel Anadolu Lisesi, üçüncü Sivas Şehir Furkan Peker Anadolu Lisesi oldu. Diğer gruplarda alınan sonuçlar ise şöyle:


Erkekler B Grubu


1. Giresun Spor Lisesi


2. Çorum Eti Anadolu Lisesi


3. Trabzon Sürmene Hasan Sadri Yetmiş bir Anadolu Lisesi


Erkekler C Grubu


1. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi


2. Ordu Anadolu Lisesi


3. Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi


Kızlar A Grubu


1. Ankara Özel maya Anadolu Lisesi


2. Amasya Şehit Ferhat Erdin Anadolu Lisesi


3. Samsun Canik İMKB Anadolu Lisesi


Kızlar B Grubu


1. Çorum Osmancık Anadolu Lisesi


2. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi


3. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi


Kızlar C Grubu


1. İstanbul Özel Irmak Anadolu Lisesi


2. Ordu Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi


3. Sinop Şehit Yalçın Fen Lisesi


Gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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