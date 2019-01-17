Voleybol: Malatya İl Şampiyonası

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü okul sporlar faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Erkek ve Kızlar Voleybol İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü okul sporlar faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Erkek ve Kızlar Voleybol İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi.



Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara kızlarda 18, erkeklerdeyse 7 okul takımı mücadele etti.



Kızlarda Yavuz Selim Ortaokulunun birinci, Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulunun ikinci, Sümer Ortaokulunun üçüncü olduğu şampiyonada, erkeklerdeyse Mevlana Ortaokulu birinciliği, Fatih Hüseyin İlbak Ortaokulu ikinciliği, Şehit Erdal Alpkılınç Ortaokulu da üçüncülüğü elde etti.



Müsabakalar sonunda şampiyon olan okul takımlarıyla sporcularına kupa ve madalyaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç ve okul müdürleri tarafından verildi.

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