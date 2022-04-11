Voleybol Milletler Ligi finalleri Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Voleybol Milletler Ligi finalleri Ankara'da yapılacak

11.04.2022 19:22
Voleybol Milletler Ligi finalleri Ankara'da yapılacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin 2022 final müsabakalarına, Ankara ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nin 2022 final müsabakalarına, Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek Milletler Ligi Finalleri'nde 8 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Milletler Ligi Finalleri'nde tüm karşılaşmalar ise Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Milliler, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da, ikinci haftasında 14 - 19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brezilya'da, üçüncü haftasında 28 Haziran - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kanada'da mücadele edecek.

Milletler Ligi Finalleri'nde 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde çeyrek final, 16 Temmuz'da da yarı final karşılaşmaları Ankara'da oynanacak. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 17 Temmuz 2022 tarihinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmaları ile sona erecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti ve Avrupa kıtasının en başarılı takımı oldu.

Milletler Ligi 1993-2017 tarihleri arasında Grand Prix ismiyle düzenlendi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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