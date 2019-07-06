Son Dakika Haberleri: Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci finalist ABD
Son Dakika Spor Haber

Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci finalist ABD

26 dakika önce

FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenen ABD, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci finalist ABD, System.String[]
FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenen ABD, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ile ABD karşı karşıya geldi. ABD, mücadeleden 25-11, 15-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 üstün ayrıldı. Finale çıkan ABD, günün ilk maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden Brezilya ile yarın saat 14.30'da şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
Finallere Avrupa Kıtası'ndan katılan tek ekip olan Filenin Sultanları ise Çin ile yarın saat 10.00'da üçüncülük maçı oynayacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:50 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de son 20 yılın en büyük depremi: 7,1'le sallandılar! Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy'e gidiyor 7,1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler korku dolu anlar yaşadı Balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci finalist ABD
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]