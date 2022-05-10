Voleybol Milli Takımlarına Yeni Sponsor - Son Dakika

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: CEM ÖZTÜRK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Gedik Yatırım arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. Buna göre; Gedik Yatırım, üç yıl boyunca voleybol A milli takımları başta olmak üzere tüm yaş gruplarında ana sponsor olacak.

TVF ile Gedik Yatırım arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması, bugün TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılan törende imzalandı. Törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç ile milli voleybolcular Ceren Kestirengöz Kapucu ve Beytullah Hatipoğlu katıldı.

"BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMEK KOLAY DEĞİL"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Dünyanın en iyi ligi olmak, milli takımlarımızın voleybolda söz sahibi olması, büyük başarılar elde etmek kolay değil. Yol arkadaşlarınızın size desteği olmadan bu işler olmaz. Bu yüzden bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım, 30 yıldır bu ülkeye hizmet veren saygın bir kuruluş. Destekleri bizi çok mutlu etti. Voleybol, her geçen gün özel bir gün yaşıyor. Daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız sonsuz" dedi.

"BAŞARILARIN DEVAMI İÇİN GELECEĞE YATIRIM YAPMAK İSTEDİK"

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç da imza töreninde, bir sporsever olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ülkesine destek olmayı ve değer katmayı birinci ilke edinen bir şirket olarak, bu sponsorluktan mutluluk duymaktayız. Bu, bize hem heyecan hem gurur vermekte. Üç yıl boyunca A milli takımlar başta olmak üzere tüm yaş gruplarında ana sponsor olarak yer alacağız. Bu anlaşma, ülkemiz sporu ve sporcusuna güveninin bir sonucu. 80 milyonun üzerindeki nüfusumuzla ülkemizin daha çok sporcu yetiştirmesine, sporu seven bir nesil yetiştirmesine katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye'de voleybolun hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde kazandığı başarılar hepimiz için gurur kaynağı. Biz de bu başarıların devamı için ülkemizin geleceğine yatırım yapmak istedik."

ÜSTÜNDAĞ: İSMİMİN HER YERDE GEÇMESİ BENİM İÇİN ONURDUR

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bir basın mensubunun, isminin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için geçtiğini ve bunun doğruluğunun olup olmadığını sorması üzerine, "İsmimin her yerde geçmesi benim için onurdur ama ben bu camianın evladıyım. Bu camiaya hizmet etmek önceliğimdir. Hedeflerimizdeki olimpiyat, Avrupa ve dünya kürsüleri, madalyaları tamamlamadığımızı düşünüyorum" dedi.

Milli voleybolcular Ceren Kestirengöz Kapucu ve Beytullah Hatipoğlu da voleybola desteklerinden ötürü Gedik Yatırım'a teşekkür etti.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Başkan Üstündağ, Onur Topaç'a bir plaket ve isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.