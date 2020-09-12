Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erhan Alparslan, Meryem Tekol PelenkKarayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Hanife Nur Özaydınlı, Ezgi Akyaldız)VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz,...

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Hanife Nur Özaydınlı, Ezgi Akyaldız)

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic ( Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 16-25, 18-25, 19-25

Süre: 72 dakika (23, 24, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında VakıfBank, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Hanife, Ceyhan, Meryem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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