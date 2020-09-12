Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftası bir maç dışında tamamlandı.
Türk Hava Yolları- Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği ilk haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
PTT-Kuzeyboru: 2-3
Fenerbahçe Opet- Beşiktaş: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt: 3-1
Çan Gençlik Kale Spor-İlbank: 3-1
Karayolları-VakıfBank: 0-3
Nilüfer Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:09 - Kaynak: AA
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