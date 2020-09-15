Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Victoria, Arzum Tezcan)
Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi)
Setler: 25-18, 25-17, 20-25, 25-20
Süre: 69 dakika (16, 16, 20,17)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Kuzeyboruspor, sahasında Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor