Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası 6 maçla başladı.
Ligde oynanan maçların sonucu şöyle:
Beylikdüzü Voleybol İhtisas- PTT: 0-3
Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Kuzeyboru-Çan Gençlik Kalespor: 3-1
VakıfBank- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor: 0-3
İlbank-Karayolları: 1-3
Ligde ikinci hafta, yarın yapılacak Galatasaray HDI Sigorta- Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 22:09 - Kaynak: AA
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