Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası sona erdi.
Galatasaray HDI Sigorta- Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği üçüncü haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Karayolları-Kuzeyboru: 3-1
PTT-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank: 3-0
Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş: 3-0
Çan Gençlik Kale Spor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Türk Hava Yolları-VakıfBank: 0-3
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:37 - Kaynak: AA
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