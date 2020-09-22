Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi SalonuHakemler: Ramazan Çevik, Akif AltınSarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Madison, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor, Bashnokova, Merve İkbal Albayrak)Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin...

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Salonu

Hakemler: Ramazan Çevik, Akif Altın

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Madison, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor, Bashnokova, Merve İkbal Albayrak)

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Melis Durul, Fatma Yıldırım, Ogbogu, Mirkovic (Melisa Memiş)

Setler: 15-25, 17-25, 13-25

Süre: 68 dakika (24, 23, 21)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Hande Baladın, Vatansever, Bahçeköy, Ramazan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 19:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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