Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Ferhan Büyükpamukçu, Barış Karakoyun
Çan Gençlik Kalespor: Braga, Emine Arıcı, Borgo, Souza, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilara Bağcı)
Beşiktaş: Sinem Yıldız, Derin Ezgi Taşdemir, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Seray Altay (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün)
Setler: 25-20, 25-15, 25-19
Süre: 82 dakika (29, 26, 27)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Çan Gençlik Kalespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 15:35 - Kaynak: AA
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