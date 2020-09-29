Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Derya Güç, Ece Hocaoğlu, Sude Demirel, İrem Kaya, Aybüke Çetinay)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Ezgi Dağdelenler, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 28-26, 23-25, 11-25, 25-22, 12-15
Süre: 129 dakika (32, 28, 22, 29, 18)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:59 - Kaynak: AA
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