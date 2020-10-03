Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams, Aslıhan Kılıç (Eylül Akarçeşme, Berra Eren)
Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Göknur Silen, Rida Erlalelitepe, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün)
Setler: 25-15, 25-13, 25-17
Süre: 74 dakika (24, 23, 27)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:31 - Kaynak: AA
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