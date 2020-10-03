Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı

"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var