Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0 - Son Dakika

Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

09.10.2020 16:29
Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0, System.String[]

SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol SalonuHAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap KukaNİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, M. Willow Johnson, Buse Ünal, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım, S.

SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap KukaNİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, M. Willow Johnson, Buse Ünal, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım, S. Emily Maglio (Buse Kayacan [L])ÇAN GENÇLİK KALE SPOR: Emine Arıcı, Paula Ana Borgo, Thais Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Dilara Bağcı [L], Işıl Öz [L], Simay Gazi)SETLER: 25-16, 25-14, 25-17SÜRE: 75 dakika

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Çan Gençlik Kale Spor'u ağırladı. Nilüfer Belediyespor, baştan sonra üstün götürdüğü mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.


Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yasemin Yıldırım, Dilara Bağcı, Arıcı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0 - Son Dakika Spor

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