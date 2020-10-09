Nilüfer Belediyespor - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

SALON: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol SalonuHAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap KukaNİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, M. Willow Johnson, Buse Ünal, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım, S. Emily Maglio (Buse Kayacan [L])ÇAN GENÇLİK KALE SPOR: Emine Arıcı, Paula Ana Borgo, Thais Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Dilara Bağcı [L], Işıl Öz [L], Simay Gazi)SETLER: 25-16, 25-14, 25-17SÜRE: 75 dakika
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Çan Gençlik Kale Spor'u ağırladı. Nilüfer Belediyespor, baştan sonra üstün götürdüğü mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.
- Kaynak: DHA
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