Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Beşiktaş: Derin Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Göknur Silen, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe)
Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Merve Dalbeler Aslan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner)
Setler: 13-25, 11-25, 16-25
Süre: 22, 22, 23 (67 dakika)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 8. hafta maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Türk Hava Yolları 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
- Kaynak: AA
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