SALON: Aksaray SporHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan SevinçliKUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık)İLBANK: Mori, Ceren Karagöl, Yaprak Erkek, Yasemin Özel, Jack, Ezgi Arslan, (Ceren Önal, Birgül Parlak, Tuğçe Öcal)SETLER: 25-16, 25-18, 23-25, 25-23
SÜRE: 126 dakika (24, 29, 37, 36)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Kuzeyboru sahasında İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru-İlbank : 3-1 - Son Dakika Spor