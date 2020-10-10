Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

10.10.2020 19:49
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol SalonuHakemler: Seçkin Yener, Mehmet TopalSistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, İrem Kaya)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Selin Arifoğlu, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Ece Emrullah, Nilay Karaağaç)

Setler: 25-23, 23-25, 25-12, 25-17

Süre: 104 dakika (27, 30, 22, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Sistem9 Yeşilyurt, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Galatasaray, Yeşilyurt, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı 5 gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki şahıs, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Azerbaycan'dan Ermenistan'a ateşkes uyarısı: Operasyonların yeniden başlama riski her zaman var 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi         
19:19
Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı Son Dakika: Hatay'daki orman yangınları tam olarak kontrol altına alındı         
19:10
Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı Hatay'da ciğerlerimiz yanarken Kahramanmaraş'ta da 4 ayrı noktada yangın çıktı         
17:57
Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi         
17:08
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 19:57:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei