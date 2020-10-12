Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

13.00 İlbank- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta- Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

14.00 Çan Gençlik Kalespor- PTT (Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

16.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

17.00 Kuzeyboru- Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)

19.00 VakıfBank-Sistem9 Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)