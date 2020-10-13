Salon: Başkent
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, İlknur Çakar
İlbank: Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Onal, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Melda Güler, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nur Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Fatma Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Nazlı Polat)
Setler: 25-10, 25-9, 25-9
Süre: 54 dakika (20, 19, 15)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İlbank, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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