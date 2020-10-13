Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çildir, Sadettin KıralGalatasaray HDİ Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhılıuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Derya Çayırgan)Beşiktaş: Ezgi Dilik,...

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