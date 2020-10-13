Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.10.2020 19:17
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever)Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Chiaka, Jordan, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams (Pınar Atasever)

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Chiaka, Jordan, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladin)

Setler: 14-25, 25-20, 18-25, 18-25

Süre: 110 dakika (22, 29, 31, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA'ya 3-1 mağlup oldu.

Büyükşehir Belediyespor, Hande Baladın, Hande Korkut, Meryem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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