Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.10.2020 19:41
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Aksaray Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer ÖzmenKuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan)Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Ecenur Aksoy, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon (Gizem...

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan)

Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Ecenur Aksoy, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon (Gizem Düzeltir)

Setler: 15-25, 23-25, 18-25

Süre: 89 dakika (24, 38, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

İsmail Yıldırım, voleybol, Aksaray, Sarıyer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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