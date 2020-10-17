Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Ali Sarıkuzu
PTT: Mejia, Su Zent, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Bahar Akbay, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Merve Tanyel, Aysun Suna Alan)
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Abbott, Seliş Selvi, Kübra Kegan, Ezgi Kara)
Setler: 20-25, 25-14, 25-22, 25-19
Süre: 113 dakika (27, 23, 33, 30)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında PTT, Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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