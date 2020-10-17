Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

17.10.2020 21:09
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: EczacıbaşıHakemler: Erdal Akıncı, Esat DanziliEczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım)Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Merve Dalbeler,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Fatma Yıldırım)

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini ( Berin Yıldırım, Merve Dalbeler, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Polen Ünver, Özgenur Çetiner)

Setler: 25-19, 25-17, 25-13

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yollarını 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Topluluğu, Fatma Yıldırım , Berin Yıldırım, Hande Baladın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor

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