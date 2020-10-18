Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 7. hafta maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti

Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü