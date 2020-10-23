Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA: 3-2

SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Erdal Akıncı, Aylin TurnaoğluGALATASARAY HDI SİGORTA: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, İlkin Aydın,Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç)ECZACIBAŞI VİTRA: Elif Şahin,...

Son Dakika

ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum

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