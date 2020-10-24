Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 4 karşılaşma yapıldı.
Ligin 11. haftasındaki Kuzeyboru-Sistem9 Yeşilyurt ile İlbank- Beşiktaş müsabakaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Sarıyer Belediyespor: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor- PTT: 3-1
Karayolları-Çan Gençlik Kalespor: 3-1
VakıfBank- Fenerbahçe Opet: 3-0
- Kaynak: AA
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