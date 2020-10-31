Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver, Ebrar Karakurt, Büşra Şahin ( Berin Yıldırım, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)
Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Elif Boran, Hande Şimşek (Işıl Öz, Dilan Yaşar, Sıla Çalışkan, Braga)
Setler: 25-17, 25-20, 25-20
Süre: 73 dakika (21, 26, 26)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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