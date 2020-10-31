Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

31.10.2020 18:05
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Rıza YelpazeAydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı)Karayolları: Gerasymova, Havili,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Adams, Grothues, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Ecem Alıcı)

Karayolları: Gerasymova, Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Tutku Burcu Yüzgenç (Gülçin Doğan, Abbott, Selis Selvi, Kübra Kegan)

Setler: 25-15, 21-25, 28-26, 17-25, 15-11

Süre: 147 dakika (26, 30, 41, 30, 20)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-2 yendi.

Büyükşehir Belediyespor, Meryem, Janset, Eylül, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı Manchester City, deplasmanda Sheffield'ı 1-0 mağlup etti Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı: Ağlayacak oldum Deprem anında İzmir'de olan Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim
Koronavirüsü yenen Cristiano Ronaldo, Spezia maçının kadrosunda yer aldı Koronavirüsü yenen Cristiano Ronaldo, Spezia maçının kadrosunda yer aldı         
17:56
Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkaz altından bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı         
17:50
26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı 26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı         
17:18
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı         
17:16
4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne 4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne         
16:57
Trabzonspor'un hoca hedefi Tamer Tuna! Abdullah Avcı Antalya'ya gidiyor Trabzonspor'un hoca hedefi Tamer Tuna! Abdullah Avcı Antalya'ya gidiyor         
16:51
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Kızını arayıp Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi         
13:31
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın         
13:16
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 18:14:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei