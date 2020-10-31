Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet: 1-3

SALON: Aksaray SporHAKEMLER: Yasin Okumuş, Kadir GirenteKUZEYBORU: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık, Dilara Yeşil, Gorrel, Arzum Tezcan)FENERBAHÇE OPET: Cansu Çetin, Dicle Babat, Vargas, Busa, Eda Dündar, Naz Aydemir Akyol, (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz)SETLER: 18-25, 25-19, 24-26, 14-25
SÜRE: 113 dakika (27, 28, 34, 24 )
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
- Kaynak: DHA
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