Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar
PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel (Simay Kurt, Dilşat Kavas Nur, Su Zent, Yağmur Mislina Kılıç)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu (Gizem Örge Güner)
Setler: 18-25, 13-25, 16-25
Süre: 63 dakika (23, 19, 21)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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