Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

03.11.2020 16:19
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan KayışoğluÇan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Borgo, Souza, Emine Arıcı, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Braga, Dilan Yaşar)Galatasaray HDI Sigorta: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal,...

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Elif Boran, Borgo, Souza, Emine Arıcı, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Işıl Öz, Braga, Dilan Yaşar)

Galatasaray HDI Sigorta: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Kosheleva, Rykhliuk (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın)

Setler: 17-25, 25-17, 25-22, 21-25, 10-15

Süre: 121 dakika (24, 27, 29, 27, 14)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, Sigorta, Arıcı, Şehit, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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