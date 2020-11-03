Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında 6 maç yapıldı.
PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde 12'de 12 yapan VakıfBank, liderliğini sürdürdü.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçlar şöyle:
PTT-VakıfBank: 0-3
Karayolları- Türk Hava Yolları: 1-3
Çan Gençlik Kalespor- Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Eczacıbaşı VitrA-Kuzeyboru: 3-0
Fenerbahçe Opet- Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Sarıyer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3
- Kaynak: AA
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