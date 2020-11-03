Salon: Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül
Sarıyer Belediyespor: İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Mısra Aşçı, Rigdon (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, İrem Çor, Miniriye Vatansever, Gizem Diriltir, Şeyma Akbulut, Yaren Hatipoğlu, Strumilo)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Meryem Boz, Vasilantonaki, Adams, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Pelin Özkılıççı, Berra Eren)
Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 23-25
Süre: 106 dakika (22, 30, 23, 31)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor