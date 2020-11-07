Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu ( Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı, Tuğba Şenoğlu)
Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Elif Boran, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Sıla Çalışkan, Dilan Yaşar, Braga)
Setler: 25-13, 25-18, 25-16
Süre: 71 dakika (22, 25, 24)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta maçında VakıfBank, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.
- Kaynak: AA
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