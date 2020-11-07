Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.11.2020 22:13
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Aya, Aylin Nazire TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (İlkin Aydın, Gizem Güreşen, Çağla Akın)Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Aya, Aylin Nazire Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (İlkin Aydın, Gizem Güreşen, Çağla Akın)

Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Selin Navruz)

Setler: 26-28, 25-16, 24-26, 25-18, 15-11

Süre: 138 dakika (32, 26, 33, 28, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-2 yendi.

Burhan Felek, Çağla Akın, Karaağaç, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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